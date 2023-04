Le notizie dell'edizione delle 8 del 24 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Smog: 1.200 minori in Europa vittime dell'inquinamento. Sassari in Italia una delle città con l'aria accettabile

PNRR: alla Sardegna destinati un miliardo e 320 milioni. Verranno utilizzati per reti ferroviarie, idriche e digitalizzazione dei Comuni

Politica: Michele Pais è il nuovo segreatario della Lega

Salvini: polemiche sull'appoggio a Brindisi per la tappa delle World Series di vela

Desulo: solidarietà dei sindaci del territorio al sindaco Melis dopo il ritrovamento della bomba carta davanti alla sua abitazione

Musica: oggi l'atteso concerto di Bob Sinclair alla Fiera. Radiolina media-partner

Lutto: lutto nel Caglairi per la morte dell'ex Presidente Tonino Orrù

Basket: netta sconfitta della Dinamo a Bologna. Quarto posto a rischio

