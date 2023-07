Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 27 Luglio 2023 a cura di Lele Casini

Aerei: il Governo interverrà per mettere un tetto ai prezzi dei biglietti. Sanzioni alle compagnie

Fotovoltaico: no della Soprintendenza al PNRR per il progetto fotovoltaico a Monte Sirai

Bari Sardo: un giovane aggredisce un compaesano per difendere il padre. Indagato per lesioni gravissime

Cagliari: le parole del Sindaco Truzzu sull’ipotesi dolosa dell’incendio che ieri ha colpito il colle di S.Michele

Musica: domani inizia la 25^ edizione di Dromos. Tanti ospiti tra cui i The Manhattan Transfer

Calcio: vittoria per 4 a 1 del Cagliari contro la Primavera della Roma. Gol di Pereiro, Lella, Oristanio e Azzi.

© Riproduzione riservata