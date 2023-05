Le notizie dell'edizione delle 8 del 9 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: cade dal quarto piano di un hotel del centro. Morto sul colpo un sindaco polacco di 44 anni

Aerei: la Regione nega il via libera al bilancio 2022 della Sogaer

Cagliari: via alla gara d'appalto di 298 milioni di euro per il nuovo porto

Lanusei: incidente domestico ieri sera. A perdere la vita un pensionato

Sassari: non ce l'ha fatta Raffaele Manca. L'ex Sindaco di Norbello era ricoverato a Sassari dopo un incidente con il suo trattore

Naufragio: parla Giovannino Pinna, il superstite del naufragio del 12 aprile dove perse la vita il cugino Davide Calvia

Musica: da oggi parte la prevendita dei biglietti per il concerto di Tiziano Ferro

Calcio: stagione finita per Falco, in recupero Nandez

© Riproduzione riservata