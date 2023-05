Le notizie dell'edizione delle 10 del 9 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: precipita dalla finestra dell'albergo. Morto un sindaco polacco di 44 anni

Sassari: sciopero della fame per un altro detenuto di Bancali

Cagliari: minaccia l'avvocato pretendendo 25mila euro per non averlo difeso. Arrestato un 39enne

Alghero: sequestrati dalla Guardia di Finanza più di 60 articoli di pelletteria contraffatti

Quartucciu: raid vandalici nella notte. Distrutti i vetri di tre macchine

Libri: oggi esce il nuovo romanzo di Salvatore Niffoi

Calcio: questa mattina allenamento per il Cagliari

© Riproduzione riservata