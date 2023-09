Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 8 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Fonni: si indaga sul passato e i precedenti di Giovanni Mureddu, l'autotrasportatore assassinato questa notte davanti alla sua casa

Fonni: le prime parole della Sindaca di Fonni Daniela Falconi

Sanità: indagine dei Nas sulle liste d'attesa in tutta Italia

Quartu: due arrestati per il furto di una bicicletta un 40enne di Quartucciu, forse per un vecchio debito

Sant'Antioco: questa sera spettacolo di Ascanio Celestini

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Il bilancio delle gare dei "nazionali"

