Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 8 settembre 2023

Fonni: agguato nella notte. Vittima un 49enne autotrasportatore colpito da varie fucilate

Politica: slitta a martedi l'approvazione del Collegato alla Finanziaria. Critiche dalle opposizioni

Regionali: questa mattina secondo tavolo di confronto per la possibile intesa di centrosinistra. Nel centrodestra riunione di Giunta per nomine direttori in scadenza

Sassari: sarebbe caduta da sola nel cortile di casa la giovane donna ritrovata viva ieri sera in una pozza di sangue

Furtei: nei guai un operaio 45enne di Sanluri. Ha provocato un incidente per poi scappare. Era ubriaco alla guida

S.Anna Arresi: tra oggi e lunedi, la 5^ edizione di AngoLazioni, dedicato alla cinematografia mediterranea

Calcio: oggi gioca in anticipo l'Olbia. Domani la Torres e domenica le quattro sarde nella prima giornata di serie D

