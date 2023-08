Le notizie dell'edizione delle 12:00 dell'8 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Regione: sit-in dei rappresentanti del Comitati per il Territorio per protestare contro le autorizzazioni per impianti di produzione energetica

Villanovafranca: oggi assemblea pubblica con le altre comunità del territorio contro i parchi eolici

Ussana: incidente stradale sulla SP466. Nello scontro tra un camione un trattore, ferito il conducente di quest'ultimo, un 70enne, in codice rosso all'ospedale

Sassari: dall'inizio dell'anno quasi 800 incidenti, di cui 233 con lesioni e 7 mortali

Cagliari: incremento del 14% rispetto all'anno scorso dei passeggeri in transito all'aeroporto di Elmas

Meteo: questa notte in alcuni comuni le minime vicine ai 0°

Musica: da oggi in Sardegna Eugenio Finardi. Oggi a Santadi, domani a Valledoria e giovedi a Lanusei

Calcio: doppio allenamento per il Cagliari ad Assemini. Ieri operato Rog

