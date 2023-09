Le notizie dell'edizione delle 10:00 dell'11 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: cinque giovanissime vittime della strada in due incidenti differenti nel cagliaritano

Migranti: tra Teulada e Sant'Antioco individuati 19 persone tutte in buone condizioni

Scuola: per molti alunni sardi oggi comincia l'anno scolastico. Soliti problemi per la scuola sarda, dalle cattedre vuote alle strutture inagibili

Sant'Anna Arresi: ultimo appuntamento questa sera per la rassegna "AngolAzioni"

Calcio: in attesa dei nazionali Ranieri continua a preparare la sfida di domenica contro l'Udinese

Radiolina: alle 14:30 nuova puntata di "A Voi la Linea"

Basket: l'Olimpia Milano vince il "City of Cagliari"

© Riproduzione riservata