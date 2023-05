Le notizie dell'edizione delle 12 del 9 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Einstein Telescope: oggi la visita in Sardegna del Premio Nobel Giorgio Parisi per rilanciare la candidatura di Sos Enattos

Portovesme: la Glencore ha presentato un progetto di riconversione degli impianti

Cagliari: identificate le generalità del sindaco polacco morto precipitando dalla finestra della sua stanza nell'Hotel Due Colonne

Su Gorropu: messi in salvo i due escursionisti tedeschi dispersi da ieri

Sassari: presentata la 72^ edizione della Cavalcata, la prima con un Direttore Artistico

Libri: esce oggi il nuovo romanzo di Salvatore Niffoi

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

© Riproduzione riservata