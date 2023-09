Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 7 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità territoriale: soddisfazione espressa dal Governatore Solinas sull'incontro di ieri a Bruxelles con la Commissaria Europea

Finanziaria: ieri l'approvazione dell'articolo al Collegato con l'istituzione dlele 6 province e due città metropolitane

Sanità: ancora polemiche e "querele" sulla lettera indirizzata al paziente oncologico di Fonni

Siccità: ieri incontro tra l'Assessore Saiu e dieci sindaci dell'Ogliastra

Danza: da domani al 10 dicembre il cartellone di "Autunno Danza"

Calcio: ripresa degli allenamenti con Mancosu in campo, personalizzato per Petagna e Pavoletti

Radiolina: stasera alle 18:30 "Il Cagliari in Diretta". Ospite Joao Pedro

Pallone d'Oro: tra i 30 candidati, l'unico italiano è il sardo Nicolò Barella

