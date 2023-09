Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 7 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Trasporti: Ryanair annuncia taglio rotte e frequenze negli scali sardi. La decisione conseguenza del Decreto del Governo sul tetto ai rincari dei biglietti

Cagliari: evacuata una palazzina per un incendio divampato nei piani pilotis. A fuoco tre auto e uno scooter. Danni anche ad un appartamento

Porto Torres: pacchi ancora imballati e mai recapitati scoperti in casa di un corriere

Cagliari: iniziati i lavori di montaggio delle tensostrutture che ospiteranno gli alunni della scuola di via Stoccolma a causa dell'inagibilità dell'edificio scolastico

Radiolina: stasera a "Il Cagliari in diretta" l'ospite sarà Joao Pedro

