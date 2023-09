Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 7 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità territoriale: le parole dell'Assessore Moro al Caffè Corretto su Radiolina

Atene: trenta turisti sardi in Grecia sono bloccati in aeroporto da ieri sera

Pula: tenta di rapinare l'incasso di un negozio. Bloccata dai passanti è stata arrestata

Nuraminis: furto di rame all'interno di un'azienda. Preso un rapinatore, si cercano i due complici

Cagliari: evacuata una palazzina per un incendio nei piani pilotis

Iglesias: stasera concerto di Renzo Rubino

Radiolina: stasera Joao Pedro a "Il Cagliari in Diretta"

© Riproduzione riservata