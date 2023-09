Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 6 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: il Governatore Solinas e l'Assessore Moro oggi a Bruxelles per discutere della nuova continuità territoriale. Ieri il via libera del Consiglio all'emendamento sugli aiuti alle compagnie aeree

Sanità: avviata indagine dalle Asl per la lettera al paziente oncologico di Fonni

Porto Torres: due adolescenti derubate del cellulare e minacciate di morte. Arrestato un 41enne

Area: buco di sette milioni di euro nelle casse dell'Ente regionale per affitti non pagati

Lanusei: sabato per "Rocce Rosse & Blues" Fiorella Mannoia e Danilo Rea

Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari

© Riproduzione riservata