Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 6 settembre 2023

Salvini: "la legge elettorale non si tocca". Rimane quindi il Collegio Unico per le Europee con la Sicilia

Bruxelles: alle 14:30 incontro tra il Governatore Solinas, l'Assessore Moro e la Commissaria Europea

Pastori: appello dei Pastori Sardi sull'intenzione di abbassare il prezzo del Pecorino Romano

Lotzorai: aperto in Procura a Lanusei un fascicolo sulle irregolarità del Lounge Bar dell'Isolotto d'Ogliastra

Sestu: donna aggredita, picchiata e derubata davanti al bancomat. Arrestato un 24enne

Lanusei: sabato per il Rocce Rosse & Blues il concerto di Fiorella Mannoia accompagnata dal piano di Danilo Rea

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari

