Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 6 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: il Governatore Solinas e l'Assessore Moro oggi a Bruxelles per discutere della nuova continuità territoriale. Ieri il via libera del Consiglio all'emendamento sugli aiuti alle compagnie aeree

Carceri: ieri sit-in di protesta davanti alla Prefettura per le carenze organizzative e di organico del carcere di Bancali

Pimentel: vanno a casa per notificargli l'ordine di arresto e lo trovano in possesso di più di un Kg. di marijuana

Selargius: da oggi le manifestazioni dell'edizione 2023 de Sa Coja Antiga. Domenica il clou con il matrimonio in catene

Bookolica: il Direttore Artistico Fulvio Accogli ci llustra il programma dell'edizione del Festival dei lettori creativi

Motori: stasera a Sant'Antioco in mostra uno dei suv elettrici che parteciperanno fra dieci giorni alla tappa Mondiale dell'Extreme-E a Teulada

