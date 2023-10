Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 6 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Treni: in Sardegna i treni più lenti d'Italia, la denuncia dei sindacati

Politica: ieri riunione interlocutoria a Montecitorio per decidere il candidato di centrodestra. Oggi a Cagliari il tavolo del Campo Largo per definire il metodo di scelta

Fluminimaggiore: una donna di 83 anni ha perso la vita in un incidente stradale

Musica: oggi parte il 43° European Jazz Expo al Teatro Massimo

Calcio: domenica la partita contro la Roma. Ranieri spera di recuperare Luvumbo

Scherma: parte oggi a Cagliari la Coppa Europea per Club. Le parole di Maurizio Fuccaro della Athos Accademia d'Armi

