Politica: con l'approvazione del Collegato, in Sardegna ritorneranno le 6 province oltre alle città metropolitane di Cagliari e Sassari

Marrubiu: grave incidente stradale sulla SS 131. Un finanziere in pensione alla guida della sua auto è uscito fuori strada andando a sbattere su un albero

Caro Prezzi: dalla tabella dei rincari dell'Unione dei Consumatori, aumenti record per zucchero e olio

Culurgiones: dalla classifica di TasteAtlas, 8° posto per il piatto ogliastrino tra i piatti di pasta migliori al mondo

Libri: esce oggi il nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi. Oggi presentazione a Cagliari

Atletica: terzo posto per Dalia Kaddari al Galà dei Castelli a Bellinzona

