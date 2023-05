Le notizie dell'edizione delle 12 del 5 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Euroallumina: assolti i vertici nel processo per disastro ambientale

Porto Torres: arrestato un 56enne, perseguitava una donna da 15 anni

Sestu: incidente mortale sullo svincolo della 131. La vittima è Ignazio Melis di 52 anni

Sanità: in aumento aggressioni agli operatori sanitari, ma anche i maltrattamenti per gli ospiti delle RSA

Teatro: stasera a Berchidda "L'uomo che volle essere Peron" con la regia di Giancarlo Biffi

Tennis: in corso il primo quarto di finale del Sardegna Open

