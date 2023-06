Le notizie dell'edizione delle 8 del 5 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

PNRR: la Sardegna tra le regioni più attive. Rete ferroviaria, idrica e infrastrutture per 3,6 miliardi di euro

Olbia: accelerata nelle indagini per la scomparsa di Rosa Bechere. I Carabinieri hanno individuato la zona della chiesa di S. Vittore come quella dove trovare il corpo della donna

Maltempo: allerta meteo per temporali sino alle 21 di stasera. Ieri bloccata la Cavalcata a Sassari

Archeo Festival: venerdi e sabato a Cagliari, il 17 giugno a Carloforte. Tanti ospiti per la quarta edizione del festival dedicato all'archeologia

Calcio: sale la febbre per la doppia sfida di finale del Cagliari contro il Bari. Da questo pomeriggio in vendita i biglietti

Eccellenza: il Budoni conquista la finale contro l'Ellera

© Riproduzione riservata