Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 4 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Trasporti: voli aerei oltre i 400 euro per un volo dalla Sardegna verso Roma. Mercoledi Solinas e Moro a Bruxelles

Regione: da domani in Aula l'emendamento del Concordato sugli aiuti alle compagnie aeree

Cernobbio: al Forum Ambrosetti si è parlato dell'Einstein Telescope in Sardegna

Bitti: primo appuntamento con Cortes Apertas

Siligo: il Premio Maria Carta a Teresa De Sio

Calcio: mercoledi la ripresa degli allenamenti del Cagliari. In LegaPro successi per Torres e Olbia

