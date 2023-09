Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 4 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Trasporti: mercoledi Solinas e Moro a Bruxelles per un incontro con la commissaria europea

Senorbì: denunciato un 59enne. Ha sparato un colpo di pistola verso la casa di un altro allevatore con cui aveva discusso poco prima

Quartu: denunciato un 39enne per aver rubato un portafoglio ad un'infermiera utilizzando il bancomat per piccoli acquisti

Villasimius: ha ricoperto di rifiuti la macchina parcheggiata davanti al proprio passo carrabile

Cabras: ieri 900 curidoris per la corsa degli scalzi, oggi ultimo atto con la processione delle donne

Calcio: mercoledi la ripresa degli allenamenti ad Assemini per il Cagliari senza dieci nazionali

