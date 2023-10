Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 4 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: è morto Nico Piras, l'allevatore di Lula colpito domenica da due colpi di pistola

Cronaca: è un milionario indiano l'indagato per la morte dei due coniugi svizzeri avvenuta nell'incidente stradale di lunedi sulla SS195

Sinnai: grave un giovane caduto dall'altezza di dieci metri in un edificio abbandonato

Export: calo del 24% delle esportazioni. Bene il manifatturiero

Teatro: comincia domani la stagione autunnale di Sardegna Teatro

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Da verificare le condizioni di Luvumbo

