Le notizie dell'edizione delle 12 del 4 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Aeroporti: ieri in Consiglio Regionale cinque ore di discussione. Polemiche sull'assenza del Governatore Solinas

Sindacati: anche i sindacati si esprimono contro la privatizzazione dell'aeroporto di Elmas

Scioperi: sit-in dei lavoratori della fondazione Aria a Nuraxi Figus. In 300 al presidio dei dipendenti WindTre a Cagliari

Iglesias: due trentenni rubano frigobar e tavolini da un ristorante chiuso da tempo

Jazz: domani al BFlat Mauro Rosini e Savio Vurchio

Tennis: in corso il 2° turno del Sardegna Open

Cagliari in diretta: questa sera alle 18:30 su Radiolina e Videolina. L'ospite sarà il Presidente della Lega di Serie B Mauro Balata

© Riproduzione riservata