Le notizie dell'edizione delle 10 del 4 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Lirico: indagati funzionari e dirigenti per abuso d'ufficio, truffa e falso. Nel mirino assunzioni pilotate e assenteismo dal 2017 al 2023

Aeroporti: continua la diatriba tra Regione e Fondo F2i per il controllo degli aeroporti sardi

Carbosulcis: sit-in dei lavoratori e l'appello alla Regione. "Passi dalle parole ai fatti"

Sassari: madre di quattro bambini occupa abusivamente una casa

Teatro: due compagnie sarde al 10° festival "In Scena! Italian Theater festival NY" in programma sino al 16 maggio nella Grande Mela

Tennis: Secondo turno di partite al Sardegna Open

© Riproduzione riservata