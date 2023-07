Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 4 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: si contano danni e feriti dopo l'invasione in piazza yenne del furgone "impazzito"

Politica: di nuovo vacante il posto del segretario generale in Regione

Viabilità: a Quartu nuovo piano per asfaltare le strade

Sport: l'arbitro sardo Giuseppe Collu promosso tra i fischietti di Serie A e B

