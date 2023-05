Le notizie dell'edizione delle 12 del 30 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Amministrative 2023: elezioni in Sardegna. Caos ad Assemini con tante schede contestate

Muravera: denunciato un 69enne autore di due attentati dinamitardi. All'arrivo dei Carabinieri li avrebbe aggrediti con lancio di oggetti

Cagliari: stamattina l'inaugurazione del nuovo Campus in Viale La Playa. Protesta degli studenti

Cagliari: blitz di Carabinieri e Polizia Locale in via S.Paolo. Sequestrati due terreni perché usati come discariche abusive

Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo sulle previsioni per i prossimi giorni

Calcio: oggi il Cagliari compie 103 anni e stasera alla Domus giocherà la semifinale di andata contro il Parma. Diretta su Radiolina dalle 20

