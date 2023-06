Le notizie dell'edizione delle 8 del 30 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: ieri l'incontro del Governatore Solinas con dirigenti e dipendenti del Brotzu

Politica: questa mattina vertice di maggioranza a Villa Devoto

Economia: calano le start up innovative in Sardegna nel primo trimestre 2023

Sassari: stasera al teatro Astra la cantante sassarese Simonetta Spiri (ex Amici) sarà ospite dello spettacolo di fine anno della Master International Dance School

Calcio: oggi potrebbe essere il giorno della cessione di Bellanova e l'acquisto di Sulemana

© Riproduzione riservata