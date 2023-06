Le notizie dell'edizione delle 10 del 30 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: questa mattina l'atteso vertice di maggioranza a Villa Devoto

Sanità: ieri incontro del Governatore Solinas con i dipendenti del Brotzu. Ancora botta e risposta tra Regione e Comune di Cagliari sui nuovi ospedali e stadio

Villasimius: due pregiudicati denunciati per dei furti nel giugno 2022 nella Via del Mare

Quartu Sant'Elena: sanzioni e cucina chiusa in un locale del litorale. In un altro locale trovato un lavoratore in nero

Portoscuso: da oggi "Calici in Tonnara", due giorni di enogastronomia e musica

Cagliari: oggi al Teatro Lirico la "Carmen" di Bizet

