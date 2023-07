Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 3 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: a Narbolia morto per malore il professore universitario Carlo Lugliè

Cronaca: a Cagliari, salvato dalla Capitaneria un passeggero di una nave da crociera, con un infarto in atto

Viabilità: ferma la continuità territoriale per Milano

Cultura: grande successo a Sanluri per Sa Batalla

Sport: Sulemana al Cagliari

© Riproduzione riservata