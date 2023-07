Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 3 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: a Narbolia morto per malore il professore universitario Carlo Lugliè

Cronaca: sarebbe stata una raffica di vento a far perdere il controllo a Quartu dello scooter su cui ha perso la vita Jacopo Barbarossa

Cronaca: a Cagliari raid incendiario doloso nella notte, contro 2 auto appartenenti alla stessa famiglia

Cultura: grande successo a Sanluri per Sa Batalla

Sport: al palio di Siena trionfa Tittia

