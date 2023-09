Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 29 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: ieri l'approvazione in Consiglio regionale dell'assestamento di bilancio. Critiche dalle opposizioni

Sciopero: dalle 13 quattro ore di disagio per la mobilitazione del settore aereo e ferroviario

Sassari: 53enne condannata a due anni per minacce verso una vicina

Mogoro: stasera a Mogoro "Oh Tello!" del Teatro Tragodia

Pallavolo: oggi e domani a Sant'Antioco il quadrangolare con Cus Cagliari, Sarroch, Brescia e Marcianise

Tennistavolo: da oggi a domenica la prima giornata dei massimi campionati maschili e femminili

