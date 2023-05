Le notizie dell'edizione delle 8 del 29 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Amministrative: seggi aperti sino alle 15. Affluenza al 47,6%. Con il raggiungimento del quorum, già eletti gli undici Sindaci dei Comuni dove c'era una sola lista

Sanità: saltate undici operazioni in cinque mesi all'Oncologico di Cagliari per un problema ai macchinari

Weekend: 27^ edizione di Monumenti aperti a Cagliari. Turisti anche per la Amerigo Vespucci

Meteo: ieri sera violento nubifragio nella piana di Ottana. 131 DCN allagata, disagi per gli automobilisti

Lutto: è morta a 64 anni la fotografa Daniela Zedda

Calcio: domani Cagliari-Parma, andata della semifinale playoff

Basket: stasera gara2 semifinale scudetto. La Dinamo tenta di riscattarsi dalla brutta sconfitta di sabato

