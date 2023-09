Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 28 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

"Monte Nuovo": i riflessi politici della bufera scatenata dall'operazione dei Carabinieri

Olbia: imprenditore di 77 anni muore nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra nella sopraelevata

Cagliari: la studentessa Nicoletta Manconi è deceduta per uno scompenso cardiaco

Sassari: da domani sino al 23 marzo undici titoli per il Festival Etnia e Teatralità all'Astra

Calcio: altra sconfitta per il Cagliari nonostante Luvumbo. Altro errore di Radunovic

Radiolina: stasera alle 18:30 nuovo puntata de "Il Cagliari in diretta"

