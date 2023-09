Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 29 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

"Monte Nuovo": perquisizioni in tutta l'Isola. Ritrovate armi. Da oggi gli interrogatori di garanzia

"Monte Nuovo": sequestri, traffico di droga, assalti ai blindati. Sull'Unione Sarda di oggi tutti i retroscena

"Monte Nuovo": il coinvolgimento del Direttore ANPAL Temussi come indagato, in Parlamento chiamata a riferire la Ministra Calderone

Cronaca: nel milanese morto un sardo schiacciato da un tir

Ambiente: a Paulilatino distrutti seimila olivastri

Setzu: domani premio letterario Marcello Marchesi

Calcio: il Cagliari prepara la sfida di Firenze con il dubbio portiere

