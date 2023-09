Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 28 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

"Monte Nuovo": i dettagli dell'operazione dei Carabinieri

Cagliari: la studentessa Nicoletta Manconi è deceduta per uno scompenso cardiaco

Sassari: arrestato un 60enne per persecuzione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale

Milis: condannato a tre anni l'autore degli incendi del luglio del 2021

Cagliari: stasera all'orto botanico la lettura-concerto "Le città invisibili" a cura dell'Ente Concerti Città di Iglesias

Calcio: "Devo fare i complimenti alla squadra", Ranieri è soddisfatto nonostante la sconfitta

Radiolina: stasera "Il Cagliari in diretta"

