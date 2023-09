Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 26 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Carburanti: dai dati del Ministero, la Sardegna è tra le Regioni con il prezzo medio più alto sia del gasolio che della benzina

Porto Torres: i Carabinieri salvano una donna in bilico con la sua auto in una scogliera

Nuoro: denunciate quattro persone per aver tentato di superare l'esame di guida con il trucco dell'auricolare e della microtelecamera

Cagliari: incidente questa mattina tra un'auto e una moto della polizia municipale. Ferito lievemente l'agente

Alghero: questa sera ad Alghero prosegue il Festival "Interagendo"

Calcio: domani Cagliari-Milan. Recupera Pavoletti

