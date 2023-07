Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 26 luglio 2023 a cura di Lele Casini

Fusione aeroporti: ieri rinvio della delibera della Giunta Camerale. Obiettivo avere più dati sui bilanci delle società coinvolte

Caldo: arrivato il maestrale fa abbassare le temperature ma aumenta il rischio incendi

Incendi: la denuncia dei sindacati dopo l’operaio Forestas. Organici ridotti, età media avanzata e “inidoneità” della metà degli operai

Legge 949: la Confartigianato chiede alla Regione più fondi

Madrid: arrestato un ricercato dalla DDA di Cagliari. Due anni fa aveva compiuto una rapina a colpi di pistola ai danni di alcuni trafficanti

Musica: domani per il Jazz Alguer protagonista Vanessa Haynes

Calcio: seconda amichevole del Cagliari, la prima in Val D’Aosta, contro la Primavera della Roma. Ieri sera arrivato in ritiro Shomurodov

