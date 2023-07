Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 25 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Caldo: ancora temperature record in Sardegna. Un 71enne muore nei parcheggi di un centro commerciale a Quartucciu.

Aerei: problemi per il caldo anche all’aeroporto di Olbia. Da oggi in arrivo il maestrale ad attenuare l’afa.

Incendi: ieri roghi nell’oristanese a ridosso della 131, a S.Gavino, Uta, Siliqua e Villaspeciosa. A Baunei morto di infarto un forestale dopo una giornata massacrante sul fronte incendi.

Fusione aeroporti: oggi la Giunta camerale di Cagliari potrebbe deliberare per l’integrazione con gli altri aeroporti. La protesta dei sindacati.

Musica: il 2 agosto ad Alghero il concerto di Francesca Michielin. Oggi intervista sull’Unione Sarda

Calcio: secondo giorno di ritiro valdostano per il Cagliari. Questa mattina parlerà Augello. Oggi il possibile annuncio di Shomurodov

© Riproduzione riservata