Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 24 Luglio 2023 a cura di Valentina Caruso

Primo piano: emergenza caldo, ritornano nell'isola temperature oltre i 40 gradi

Cronaca: col gran caldo proliferano gli incendi. Ieri bilancio di 15 roghi

Nuoro: traffico paralizzato sulla 131 dcn a causa di un incidente

Santa Teresa di Gaura: accertamenti oggi sul macabro ritrovamento di ossa umane in spiaggia

Sport, calcio: il Cagliari da oggi in Valle d’Aosta per la seconda parte del ritiro

