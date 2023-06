Le notizie dell'edizione delle 12 del 22 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: nel 2022 in Sardegna recuperate solo il 34% delle prestazioni sanitarie saltate per la pandemia

Sassari: uomo aggredito da un gruppo di persone. Potrebbe essere stata una spedizione punitiva

Cagliari: protocollo d'intesa tra Comune di Cagliari e Guardia di Finanza per il monitoraggio delle spese dei progetti PNRR

Incendi: altra giornata a rischio per l'Isola

Licanias: da oggi a domenica a Neoneli la 7^ edizione del festival

Basket: la Dinamo cambia volto sia in campo che fuori. In arrivo come vice coach Massimo Bulleri

© Riproduzione riservata