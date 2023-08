Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 22 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Scuola: 170 cattedre in Sardegna affidate a docenti di altre regioni

Sorso: sono sei gli indagati dalla Procura di Sassari sui maltrattamenti della casa di riposo “Noli me tollerare”

Incendi: 16 i roghi di ieri nell’Isola. I più gravi a Sorgono, Ula Tirso, Nuraminis e Sadali

Cronaca: l’autopsia sul corpo dell’ex direttrice del Cacip Anna Maria Congiu durante un’immersione. E’ stata un’embolia gassosa

Musica: da domani il via all’Accademia internazionale di musica a Cagliari. Da sabato 26 l’evento Notte Musicali

Calcio: ieri il prezioso pareggio all’esordio del Cagliari. Per il mercato in arrivo Hatsidiakos e Petagna

