Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 21 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: intervista dell'Unione Sarda alla Consigliera Regionale del M5S Desirè Manca

Politica: l'Assessora all'Industria Anita Pili passa ad Italia Viva

Aerei: istruttoria dell'Antitrust per "abuso di potere dominante" della compagnia low cost per l'offerta di altri servizi

Volotea: presentata nuova stagione. Nuova rotta bisettimanale tra Olbia e Barcellona

Meteo: domani nuova perturbazione nell'Isola

Milano: lo stilista sardo Antonio Marras protagonista alla Fashion Week

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

Radiolina: ospiti de "Il Cagliari in Diretta" sono Gigi Piras e Antonio Langella

Calcio: la Torres prima del girone di Lega Pro

© Riproduzione riservata