21 aprile 2023

Cagliari: altro arrestato per l'aggressione a marzo scorso dei poliziotti in Piazza del Carmine

Villacidro: denunciati tre cacciatori di frodo

Santa Teresa: sequestrati 105 Kg di pesce non tracciato

Sciopero: mobilitazione di 24h per i lavoratori della SDA

Cultura: weekend multiculturale a Cagliari con "Nutrirsi con cura, arte e bellezza" organizzato da Carovana

Calcio: le parole di Ranieri alla vigilia di Parma-Cagliari

