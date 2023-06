Le notizie dell'edizione delle 8 del 20 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Aerei: un volo su due in continuità parte in ritardo

Sciopero: oggi sciopero del settore aeroportuale. Nove voli cancellati in Sardegna

Navi: cinque ore di ritardo per un guasto per la nuovissima Moby Fantasy

Sanità: scontro nella maggioranza di centrodestra sul tema dei nuovi ospedali

Trenino verde: aggiudicata la gara con fondi per 33 milioni di euro

Cagliari: è uscito dal coma il ragazzo pestato davanti a Il Lido. Oggi udienza di convalida per i due aggressori

Sestu: da stasera sino a domenica festival "Storie di donne, donne e la storia - il teatro racconta le donne"

Calcio: definite le date del ritiro del Cagliari

© Riproduzione riservata