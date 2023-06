Le notizie dell'edizione delle 12 del 20 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Portoscuso: altra fumata nera per la ripresa della produzione del zinco alla Portovesme srl. Insoddisfatti i sindacati

Selargius: giovane arrestato per detenzione di stupefacenti e spaccio di droga

Nuoro: rottura dell'acquedotto. Centro abitato senza acqua

Cinema: da giovedi a domenica 6^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Circondando: dal 23 giugno al 2 luglio sbarca in Sardegna il festival internazionale del circo contemporaneo

Calcio: decise le date del ritiro del Cagliari tra Sardegna e Valle d'Aosta

