Le notizie dell'edizione delle 8 del 2 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

S.Efisio: migliaia di fedeli e turisti hanno seguito la 367^ edizione della festa di S.Efisio. Diretta questa mattina su Videolina per l'arrivo a Pula

1° Maggio: per celebrare la festa dei Lavoratori è stato scelto Portovesme, luogo simbolo della lotta per il mantenimento del posto di lavoro

Oliena: imprenditore chiude l'attività il 1° maggio e festeggia con i dipendenti in un noto ristorante

Teatro: grande successo per Jacopo Cullin a Sassari. Domani a Roma, nel weekend la replica a Cagliari

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Ancora out Falco e Mancosu

