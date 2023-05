Le notizie dell'edizione delle 12 del 2 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: i sindacati scrivono a Governo e Regione per sollecitare gruppo di lavoro

Politica: le parole di Agus dei Progressisti sulla candidatura del centrosinistra alle prossime regionali

Sanità: denuncia del sindacato Nursing Up allo Spresal. Sfondato il tetto delle disponibilità dei lavoratori

Porto Torres: domani parte il cammino del Santi Martiri turritani

Caglairi: stasera alle 20:30 al via il festival "Musica tra le righe" con i llconcerto della pianista Noguera

Calcio: allenamento matuttino per il Cagliari

Tennis: in campo per qualificazioni e primo turno del Sardegna Open

