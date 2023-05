Le notizie dell'edizione delle 10 del 2 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

S.Efisio: migliaia di fedeli e turisti hanno seguito la 367^ edizione della festa di S.Efisio. Diretta questa mattina su Videolina per l'arrivo a Pula

Quartu S.Elena: due ragazzi denunciati per possesso di droga

Cagliari: denunciata una 39enne di Maracalagonis sorpresa in flagrante mentre tentava di rubare da una vettura

Soleminis: operaio 31enne sorpreso per la seconda volta alla guida senza patente

Bacu Abis: emergenza blatte. Decisi due giorni di disinfestazione

Teatro: grande successo per Jacopo Cullin a Sassari. Domani a Roma, nel weekend la replica a Cagliari

Tennis: oggi primo giorno di partite del tabellone principale del torneo Sardegna open a Cagliari

