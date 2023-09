Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 19 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: nuovi elementi d'accusa per Antonino Demelas, accusato di violenza sessuale su una bambina di dieci anni

Roma: sit-in a Burcei e nella Capitale per Beniamino Zuncheddu

Nuoro: attacco incendiario contro la macchina di un'imprenditrice

Gonnesa: arrestato un 58enne per coltivazione di stupefacenti

Santadi: tre lavoratori in nero in un'azienda agricola. Maxi multa da oltre 10mila euro per la titolare

Calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari. Oggi gioca l'Olbia. Domani la Torres

