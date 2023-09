Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 19 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: scontro frontale sulla Provinciale 2. Morti i due conducenti dei due mezzi coinvolti

Sassari: dubbi sull'ipotesi suicidio di Erik Masala nel carcere di Bancali. Disposta l'autopsia

Burcei: ieri vasto incendio che ha coinvolto dieci ettari di bosco e macchia mediterranea

Scuola: ogni anno cinquemila studenti in meno. Denatalità e spopolamento le cause

Cagliari: da domani a Cagliari e Iglesias il Festival letterario sulle diversità AutOutAut

Calcio: oggi in campo l'Olbia, domani la Torres

Unione Sarda: oggi in allegato con il giornale, i calendari dal'Eccellenza alla 2^ categoria

